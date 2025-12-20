Реклама

18:27, 20 декабря 2025

Орбан затруднился определить инициатора конфликта на Украине

Орбан: Неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал финансирование Евросоюзом (ЕС) Киева. О конфликте на Украине он высказался на пресс-конференции, которую транслировал телеканал HirTV.

Орбан затруднился определить инициатора конфликта. «[Европейцы] завтракают дома, попивают кофе и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению, хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал», — сказал он.

Европейцы, продолжил премьер-министр Венгрии, думают, что помогают стране, которая подверглась насилию, и это якобы ничего им не стоит, однако в итоге заплатят именно европейские налогоплательщики. Он назвал мифом убеждение в том, что якобы все расходы европейцев на войну «покроют репарации России».

Ранее Орбан сравнил европейцев с нацистами. Он заявил, что политика ЕС напоминает действия фашистской Германии в период начала Второй мировой войны.

