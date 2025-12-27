Мирошник: Демократические выборы легализуют Киев как подписанта соглашений

Только полностью демократические выборы способны легализовать Киев как подписанта соглашений. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, его слова приводят «Известия».

«Только голосование с соблюдением всех демократических норм может легализовать сторону Украины как подписанта мирных соглашений», — назвал способ Мирошник.

По его словам, выборы станут одним маленьким шагом в большом процессе урегулирования.

Ранее на Украине прокомментировали подготовку украинского лидера Владимира Зеленского к президентским выборам. Ее описали фразой «идет на ощупь».

