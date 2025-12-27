ИКИ РАН: На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отметили, что на восточном краю Солнца сегодня рано утром по московскому времени зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1. Ее мощность составила примерно 50 процентов от порога высшего балла Х. Максимальное излучение произошло в 04:50 по московскому времени.

«Событие является самым мощным с 8 декабря, когда на Солнце произошла последняя на текущий момент вспышка высшего уровня X1.1.», — заявили в ИКИ РАН.

Также ученые дополнили, что пик ожидающейся вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники. Предварительно, магнитная буря может обрушиться на Землю уже 30 декабря.