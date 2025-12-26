Реклама

Экономика
23:32, 26 декабря 2025Экономика

Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце к Новому году

ИКИ РАН: Вспышки на Солнце могут возобновиться уже к Новому году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / РИА Новости

На Солнце к новогодним праздникам может вернуться активность вспышек. Предварительно, магнитная буря может обрушиться на Землю уже 30 декабря, проинформировала пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

«На левом краю светила последние несколько дней наблюдается постепенный неторопливый выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей, обнаруживаемых по ярким магнитным петлям, поднимающимся из-за горизонта», — отметили ученые.

Как говорится в сообщении, солнечные пятна, из которых «растут» петли, пока не видны, но появятся в поле зрения в течение одного-трех дней. По расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря.

Ранее сообщалось, что выброс плазмы, покинувший Солнце 8 декабря, подошел к Земле. Некоторое время назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко, объяснили ученые.

До этого стало известно, что самый большой в текущем году комплекс солнечных пятен проходит через центральную линию Солнце — Земля, из-за чего велик риск мощных солнечных вспышек.

