20:45, 27 декабря 2025Россия

Путин озвучил перспективы ВС России после освобождения Димитрова и Гуляйполя

Путин: Взятие Димитрова является серьезным шагом к полному освобождению ДНР
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Взятие города Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) является серьезным шагом к полному освобождению территории российского региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает в субботу, 27 декабря, ТАСС.

Также глава государства озвучил перспективы Вооруженных сил (ВС) России после освобождения города Гуляйполе в Запорожской области. По его словам, это создало условия для дальнейшего продвижения российских войск на запорожском направлении.

Ранее 27 декабря президенту доложили об освобождении городов Димитров, Гуляйполе и Степногорск, населенных пунктов Артемовка и Родинское.

