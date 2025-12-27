Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:09, 27 декабря 2025Экономика

Раскрыто число рублевых вкладов россиян

РИА Новости: Россияне хранят более 94% вкладов в рублях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Россияне продолжают конвертацию сбережений в национальную валюту, уже более 94 процентов вкладов открываются в рублях. Такое число раскрыло РИА Новости на основе подсчета Банка России.

Уточняется, что по состоянию на ноябрь 2025 года в рублях открыто 94,5 процента вкладов во всех банках. Этот показатель является рекордным за все время наблюдений.

Агентство подчеркивает, что до начала санкционного давления россияне держали до 20 процентов сбережений в иностранных валютах. Сейчас этот показатель составляет 5,5 процента.

Ранее руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Котировки американской валюты на субботу-понедельник, 27-29 декабря, составят 77,69 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности об обысках в Верховной Раде

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

    Стало известно о переходе большей части Гуляйполя под контроль Российской армии

    На Украине указали на четкий сигнал Зеленскому от Путина и Трампа

    В России раскрыли два применяемых Украиной на фоне переговоров Москвы и Вашингтона оружия

    Появилось видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

    Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один

    Ту-214 первым из импортозамещенных лайнеров получил одобрение авиационных властей России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok