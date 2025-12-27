Раскрыто число рублевых вкладов россиян

РИА Новости: Россияне хранят более 94% вкладов в рублях

Россияне продолжают конвертацию сбережений в национальную валюту, уже более 94 процентов вкладов открываются в рублях. Такое число раскрыло РИА Новости на основе подсчета Банка России.

Уточняется, что по состоянию на ноябрь 2025 года в рублях открыто 94,5 процента вкладов во всех банках. Этот показатель является рекордным за все время наблюдений.

Агентство подчеркивает, что до начала санкционного давления россияне держали до 20 процентов сбережений в иностранных валютах. Сейчас этот показатель составляет 5,5 процента.

Ранее руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Котировки американской валюты на субботу-понедельник, 27-29 декабря, составят 77,69 рубля.