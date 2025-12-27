Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:50, 27 декабря 2025Россия

Российским военным предрекли улучшение позиций на важном направлении

Участник СВО Юрченко: После освобождения Гуляйполя позиции ВС РФ улучшатся
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

Участник специальной военной операции (СВО) и депутат законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко прокомментировал взятие под контроль российскими военными города Гуляйполе. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Юрченко подчеркнул, что Гуляйполе является идеологически важным пунктом для запорожцев, а также казачьей вольницей.

«С самого начала СВО там строили укрепрайон и достаточно сильный. Ждем теперь серьезных изменений на фронте и серьезного улучшения позиций наших войск на запорожском направлении, поскольку это очень важный стратегический плацдарм», — предрек он.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя. Кроме того, было заявлено о взятии под контроль населенных пунктов Артемовка и Родинское в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это приговор от Путина». Генштаб объявил о крупных успехах в зоне СВО. Российские войска пробиваются к Славянску

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Европейские лидеры проведут совещание после встречи Трампа с Зеленским

    «Его людей считали самыми отмороженными». Сильвестр стал главным криминальным авторитетом Москвы 1990-х. Кто взорвал его Mercedes?

    Остатки солдат ВСУ сдались в плен в Димитрове

    Российским военным предрекли улучшение позиций на важном направлении

    Скончался 100-летний композитор и ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин

    Почти полсотни беспилотников ВСУ уничтожили над регионами России за три часа

    Российский военный в костюме Деда Мороза развернул триколор в Димитрове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok