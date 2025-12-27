Участник СВО Юрченко: После освобождения Гуляйполя позиции ВС РФ улучшатся

Участник специальной военной операции (СВО) и депутат законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко прокомментировал взятие под контроль российскими военными города Гуляйполе. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Юрченко подчеркнул, что Гуляйполе является идеологически важным пунктом для запорожцев, а также казачьей вольницей.

«С самого начала СВО там строили укрепрайон и достаточно сильный. Ждем теперь серьезных изменений на фронте и серьезного улучшения позиций наших войск на запорожском направлении, поскольку это очень важный стратегический плацдарм», — предрек он.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя. Кроме того, было заявлено о взятии под контроль населенных пунктов Артемовка и Родинское в Донецкой народной республике.