17:57, 27 декабря 2025Россия

Собянин сообщил о еще двух сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА

Собянин: Уничтожены еще два БПЛА, летевшие на Москву
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Уничтожены еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевшие на Москву. Об этом в субботу, 27 декабря, в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил он.

Ранее 27 декабря столичный градоначальник сообщал о других перехваченных украинских беспилотниках. Всего на данный момент сбито восемь БПЛА.

Глава города не раскрыл, где именно были сбиты дроны, однако Росавиация предупредила о временных ограничениях на полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево.

