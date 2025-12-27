Стал известен еще один участник переговоров Зеленского и Трампа

Reuters: Глава ЕК примет участие в разговоре с Трампом, Зеленским и лидерами ЕС

Глава Европейской комиссии (ЕК) примет участие в разговоре с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также с лидерами стран-участниц Европейского союза (ЕС). Об этом пишет агентство Reuters.

«Фон дер Ляйен присоединится в субботу к созвону с (...) Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами», — говорится в сообщении.

Ранее портал Axios уточнял, что Трамп, Зеленский и группа европейских лидеров намерены провести онлайн-встречу по Украине в субботу, 27 декабря. В этот день украинский президент прибудет в резиденцию главы Белого дома в Мар-а-Лаго.