Украина захотела рассекретить для США последнюю тайну о добыче полезного ископаемого

Оринчак: Украина может снять для США гриф «секретно» с данных о залежах урана

В рамках соглашения с Соединенными Штатами по недрам Украина может рассекретить последние данные о полезных ископаемых, остающиеся тайными. Речь идет об информации о залежах урана и урановой руды, с которой власти могут снять гриф «секретно», заявила в разговоре с агентством УНИАН директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

«Под эгидой Минэкономики ведется разработка Стратегии критических минералов. Проект будет стимулировать изучение, добычу и переработку в готовый продукт в 2026-2030 годах. [В качестве] одной из мер Стратегии сейчас обсуждается вариант снятия секретности с данных об уране», — подтвердила эксперт.

До этого Оринчак заявила, что Киев раскрыл данные о полезных ископаемых (кроме урана), важная часть которых была засекречена. По ее словам, доступность геологической информации должна упростить реализацию соглашения с американской стороной о недрах.