Украина рассекретила важную часть данных ради соглашения с США

Оринчак: Украина рассекретила данные о полезных ископаемых ради соглашения с США

Киев раскрыл данные о полезных ископаемых, важная часть которых была засекречена властями, в рамках соглашения о недрах с США. Только информация об уране и урановых рудах осталась закрытой, заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак, передает агентство УНИАН.

«Правительство и СБУ рассекретили данные по алмазам, золоту, пьезооптическому сырью, литию, ниобию, танталу, титану, цирконию, скандию, платине, иридию, осмию, палладию, рассеянным элементам. И отдельно еще было решение относительно галлия, гания, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия», — уточнила Оринчак.

По ее словам, доступность геологической информации должна упростить реализацию соглашения с американской стороной о недрах, которое подписали 30 апреля.