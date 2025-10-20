Бывший СССР
Зеленского уличили в отказе бороться за границы 1991 года

Военкор Коц: Зеленский дал понять, что Украина не может контратаковать
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский в выступлении перед журналистами фактически признал, что Украина не может атаковать и выйти на границы 1991 года. Об этом в Telegram-канале заявил военкор Александр Коц.

Он отметил, что Зеленский больше не говорит о возвращении территорий, так как сам наблюдает продвижение российских войск. По словам военкора, Киеву очень нужна военная передышка, чтобы перегруппировать войска и восстановить силы. Также он отметил, что сам Зеленский пожаловался на ряд западных стран, которые не хотят выделять нужные Киеву суммы на оборону.

Коц также раскритиковал заявление Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы влияет на США через российские ресурсы. Военкор отметил, что Украина «распродала себя» после сделки с США по недрам.

Ранее Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине. По его словам, неопределенным остается вопрос территорий, поскольку Киев отказывается выводить войска с территории Донбасса.

