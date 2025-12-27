В Европе обвинили Путина в отсутствии подарков для детей на Рождество

L’Antidiplomatico: ЕС ведет когнитивную войну, объявляя Путина главным злодеем

Европа проводит когнитивную войну против России, объявляя главным злодеем президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает L’Antidiplomatico.

«На Рождество дети в Европе могут остаться без подарков. В этом виноват Путин», — говорится в статье. Издание задается вопросом, почему в ЕС, объявившем войну фейкам и дезинформации, такие новости транслируют крупные СМИ.

По данным L’Antidiplomatico, речь идет не о «безумных новостях», которые скорее вызывают смех, и не о кликбейтах, а настоящей когнитивной войне.

«Эту войну ведут правящие классы с помощью послушных им журналистов, политиков и медийных личностей, а поле битвы — это умы европейцев», — заключается в материале.

