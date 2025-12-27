Реклама

02:45, 27 декабря 2025Мир

В Европе обвинили Путина в отсутствии подарков для детей на Рождество

L’Antidiplomatico: ЕС ведет когнитивную войну, объявляя Путина главным злодеем
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Европа проводит когнитивную войну против России, объявляя главным злодеем президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает L’Antidiplomatico.

«На Рождество дети в Европе могут остаться без подарков. В этом виноват Путин», — говорится в статье. Издание задается вопросом, почему в ЕС, объявившем войну фейкам и дезинформации, такие новости транслируют крупные СМИ.

По данным L’Antidiplomatico, речь идет не о «безумных новостях», которые скорее вызывают смех, и не о кликбейтах, а настоящей когнитивной войне.

«Эту войну ведут правящие классы с помощью послушных им журналистов, политиков и медийных личностей, а поле битвы — это умы европейцев», — заключается в материале.
.
Ранее сообщалось, что усомнившийся в реальности российской угрозы политик стал самым популярным в Германии. Им оказался действующий министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Обсудить
    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    В Госдуме раскрыли размер материнского капитала в 2026 году

    «Рой российских дронов» ударит по ВСУ

    Омбудсмен ДНР объяснила присутствие людей в театре в Мариуполе

    Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по ИИ

    Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта

    В Венгрии категорически отказались от одного «подарка» Брюсселя на Рождество

