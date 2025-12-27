В Германии предсказали безуспешную встречу Зеленского и Трампа

Эксперт Нойман: Украина препятствует налаживанию отношений США с Россией

Эксперт по вопросам безопасности Питер Нойман прокомментировал скорую встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В разговоре с немецким изданием Bild он предсказал, что диалог политиков окажется безуспешным.

Как пояснил Нойман, Украина является для США препятствием для нормализации отношений с Россией. При этом Трамп считает налаживание диалога с Москвой своей основной целью во внешней политике, пояснил он.

Именно поэтому, убежден эксперт, переговоры президентов США и Украины не будут успешными. Более того, добавил Нойман, американский лидер не рассматривает своего украинского коллегу как равного себе человека.

Ранее американский военачальник Дэниел Дэвис высказался о территориальном вопросе, который не могут решить Россия и Украина. По его словам, Москва не будет обсуждать эту тему с Киевом, поскольку у него нет никаких преимуществ.