08:13, 27 декабря 2025

В США выступили с неутешительным для Зеленского прогнозом

Экс-подполковник Дэвис: РФ не будет обсуждать территориальный вопрос с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Стрингер / РИА Новости

Россия не станет обсуждать территориальный вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Нет никакого варианта, при котором Россия пойдет на такой компромисс. Это очень серьезное требование, и ни у Украины, ни у Запада нет преимущества, чтобы этого требовать», — высказался эксперт.

По его словам, Зеленский намеренно выдвигает провокационные условия, чтобы саботировать мирный процесс и обвинить Россию в нежелании завершать конфликт.

Ранее Дэниел Дэвис рассказал, что в случае войны между Россией и НАТО Москва сможет «завалить» альянс, так как РФ превосходит Запад по производству важнейших видов оружия. Он также привел оценки экспертов, согласно которым армия Великобритании сможет давать отпор лишь несколько недель.

Кроме того, экс-подполковник указал, что мирный план Владимира Зеленского содержит три ключевых упущения, связанных со статусом Украины после завершения конфликта.

