В США спрогнозировали исход войны России и НАТО

Дэвис: Россия сможет буквально завалить НАТО во всех ключевых областях

В случае войны между Россией и НАТО Москва сможет «завалить» альянс, так как РФ превосходит Запад по производству важнейших видов оружия. Такой исход возможного конфликта спрогнозировал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Если украинский конфликт расширится и станет войной между Россией и НАТО, то Россия сможет буквально завалить Запад во всех ключевых областях», — сказал он.

Дэвис также привел оценки экспертов, согласно которым армия Великобритании сможет давать отпор лишь несколько недель. По его мнению, это «симптоматично» и для других западных стран, включая Германию, Францию и США.

Ранее экс-помощник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и законодатели в Конгрессе мечтают о войне России и НАТО. «Эти и другие поджигатели войны в нашей собственной администрации хотят чертовой постоянной войны. Меня лично тошнит от всего этого», — написал он.