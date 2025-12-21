Реклама

Мир
09:54, 21 декабря 2025Мир

В США заявили о мечтах ЦРУ о войне России с НАТО

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:
Майкл Флинн

Майкл Флинн. Фото: Carolyn Kaster / AP

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и законодатели в Конгрессе поддерживают возможный конфликт России и НАТО, написал экс-помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майкл Флинн в своем аккаунте в социальной сети X.

Бывший чиновник прокомментировал слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард, ранее опровергавшей утверждения СМИ о наличии у России планов получить контроль над всей территорией Украины. По словам Флинна, Евросоюз и НАТО, за исключением США, «отчаянно хотят войны с Россией».

При этом экс-помощник президента высказал мнение, что ЦРУ действует заодно с британской разведкой.

«Эти и другие поджигатели войны в нашей собственной администрации, а также в Конгрессе хотят чертовой постоянной войны. Меня лично тошнит от всего этого», — написал Флинн.

Он также добавил, что конфликты в Афганистане и Ираке «тянулись 20 лет», США потеряли триллионы долларов и получили огромный удар по престижу.

Флинн посоветовал действующему президенту Дональду Трампу «стоять на своем» в отношении ситуации в Восточной Европе. По его словам, американский народ больше не хочет тратить деньги на Владимира Зеленского, которого Флинн назвал «мелким диктатором, задерживающим оппозиционеров в собственном парламенте».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США выбрали в качестве основной цели урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией.

