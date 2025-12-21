Макговерн: Целью США является стратегическая стабильность в отношениях с Россией

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала заявил, что основной целью США стали урегулирование украинского конфликта и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией.

По его словам, в 2022 году Москва не позволила Соединенным Штатам принять Украину В НАТО. Он назвал это основным принципом российской стороны. «А основной принцип США, как сказано в их новой стратегии национальной безопасности, — ускорить разрешение кризиса на Украине (…) и обеспечить стратегическую стабильность с Россией», — сказал он.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.