Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:15, 21 декабря 2025Мир

Раскрыта основная цель США в отношениях с Россией

Макговерн: Целью США является стратегическая стабильность в отношениях с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала заявил, что основной целью США стали урегулирование украинского конфликта и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией.

По его словам, в 2022 году Москва не позволила Соединенным Штатам принять Украину В НАТО. Он назвал это основным принципом российской стороны. «А основной принцип США, как сказано в их новой стратегии национальной безопасности, — ускорить разрешение кризиса на Украине (…) и обеспечить стратегическую стабильность с Россией», — сказал он.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    В Пентагоне назвали условия прекращения захвата судов Венесуэлы

    На стене Путина заметили необычную картину

    Дмитриев ответил на слухи о стремлении России склонить Уиткоффа на свою сторону

    Раскрыта основная цель США в отношениях с Россией

    Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры

    Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в Москве

    Дмитриев оценил переговоры в Майами по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok