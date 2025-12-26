Дэвис указал на ключевые упущения по статусу Украины в плане Зеленского

Мирный план украинского лидера Владимира Зеленского содержит три ключевых упущения, связанных со статусом Украины после завершения конфликта. На это указал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в инициативе Зеленского ничего не сказано об отсутствии НАТО на Украине, статусе постсоветской страны, а также защите русского языка и свободы вероисповедания.

«Эти три упущения — красная линия, о которой никто на Западе не хочет говорить, и причина, по которой этот мирный план Зеленского, возможно, уже обречен на провал», — написал Дэвис.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины призвала депутатов ужесточить законодательство для усиления ограничений на использование русского языка в стране. Предлагается утвердить украинский язык в качестве основного для общения в семьях, а за нарушение этого пункта ввести ответственность.