21:18, 26 декабря 2025Мир

В США указали на упущения мирного плана Зеленского

Дэвис указал на ключевые упущения по статусу Украины в плане Зеленского
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мирный план украинского лидера Владимира Зеленского содержит три ключевых упущения, связанных со статусом Украины после завершения конфликта. На это указал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в инициативе Зеленского ничего не сказано об отсутствии НАТО на Украине, статусе постсоветской страны, а также защите русского языка и свободы вероисповедания.

«Эти три упущения — красная линия, о которой никто на Западе не хочет говорить, и причина, по которой этот мирный план Зеленского, возможно, уже обречен на провал», — написал Дэвис.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины призвала депутатов ужесточить законодательство для усиления ограничений на использование русского языка в стране. Предлагается утвердить украинский язык в качестве основного для общения в семьях, а за нарушение этого пункта ввести ответственность.

