Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:01, 27 декабря 2025Экономика

В Госдуме раскрыли размер материнского капитала в 2026 году

Депутат Говырин: Размер маткапитала на первого ребенка составит ₽737 тыс
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Размер материнского капитала на первого и второго ребенка в 2026 году составит 737 и 974 тысячи рублей соответственно. Размер выплаты раскрыл депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

«С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала. На первого ребенка он достигнет 737 204 рублей, а на второго, если за первого средства не получали, — 974 189 рублей», — рассказал Говырин.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова отметила, что социальные меры поддержки помогают женщинам быть увереннее в роли матери. Она сообщила, что государство стремится окружить женщин вниманием и поддержкой, чтобы каждая мама чувствовала себя защищенной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    В Госдуме раскрыли размер материнского капитала в 2026 году

    В Европе обвинили Путина в отсутствии подарков для детей на Рождество

    «Рой российских дронов» ударит по ВСУ

    Омбудсмен ДНР объяснила присутствие людей в театре в Мариуполе

    Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по ИИ

    Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта

    В Венгрии категорически отказались от одного «подарка» Брюсселя на Рождество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok