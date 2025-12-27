В Госдуме раскрыли размер материнского капитала в 2026 году

Депутат Говырин: Размер маткапитала на первого ребенка составит ₽737 тыс

Размер материнского капитала на первого и второго ребенка в 2026 году составит 737 и 974 тысячи рублей соответственно. Размер выплаты раскрыл депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

«С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала. На первого ребенка он достигнет 737 204 рублей, а на второго, если за первого средства не получали, — 974 189 рублей», — рассказал Говырин.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова отметила, что социальные меры поддержки помогают женщинам быть увереннее в роли матери. Она сообщила, что государство стремится окружить женщин вниманием и поддержкой, чтобы каждая мама чувствовала себя защищенной.