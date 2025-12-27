Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 27 декабря 2025Мир

В Италии задержали обвиняемого в России экс-сенатора и передумали

Corriere della Sera: В Италии задержали экс-сенатора Хорошавцева, но передумали
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Информагентство Республика г.Петрозаводск / YouTube

В Италии задержали обвиняемого в России экс-сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева, но суд Милана освободил задержанного. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, экс-сенатор был задержан 25 декабря. Хорошавцев на данный момент проживает в Испании, а в Италию приехал для того, чтобы проведать дочь.

Сообщается, что миланский суд отклонил запрос о содержании под стражей Хорошавцева из-за выхода России из Совета Европы.

В мае стало известно, что Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Хорошавцева. Предварительно его арест связан с делом о мошенничестве в особо крупном размере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности об обысках в Верховной Раде

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

    Стало известно о переходе большей части Гуляйполя под контроль Российской армии

    На Украине указали на четкий сигнал Зеленскому от Путина и Трампа

    В России раскрыли два применяемых Украиной на фоне переговоров Москвы и Вашингтона оружия

    Появилось видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

    Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один

    Ту-214 первым из импортозамещенных лайнеров получил одобрение авиационных властей России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok