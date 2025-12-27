В Италии задержали обвиняемого в России экс-сенатора и передумали

Corriere della Sera: В Италии задержали экс-сенатора Хорошавцева, но передумали

В Италии задержали обвиняемого в России экс-сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева, но суд Милана освободил задержанного. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, экс-сенатор был задержан 25 декабря. Хорошавцев на данный момент проживает в Испании, а в Италию приехал для того, чтобы проведать дочь.

Сообщается, что миланский суд отклонил запрос о содержании под стражей Хорошавцева из-за выхода России из Совета Европы.

В мае стало известно, что Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Хорошавцева. Предварительно его арест связан с делом о мошенничестве в особо крупном размере.