14:36, 27 декабря 2025Путешествия

В Таиланде потерявшая память россиянка оказалась в больнице

В больницу Таиланда без денег и документов поступила потерявшая память россиянка
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Primeiya / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде россиянка, потерявшая память, оказалась в больнице. Ее историей заинтересовался Telegram-канал Baza.

Женщина поступила в медицинское учреждение без телефона, денег и документов. Вспомнить свое имя она не смогла, но сотрудникам правоохранительных органов благодаря отпечаткам пальцев удалось установить ее личность.

Как выяснилось, в стране 26-летняя россиянка находилась на протяжении двух месяцев, а до этого она побывала во Вьетнаме. Во время путешествия женщина поддерживала связь с родственниками и друзьями, но недавно ее общение стало странным. Так, как рассказал дядя россиянки, она внезапно начала ругаться и психовать.

Тем временем знакомые путешественницы рассказали, что она увлеклась эзотерикой и запрещенными веществами, а также имела проблемы с ментальным здоровьем. В какой-то момент она и вовсе перестала выходить на связь, после чего поступила в больницу.

Ранее россиянка в Таиланде врезалась на байке в автомобиль. Произошло это на серпантине, который широко известен своей сложностью.

