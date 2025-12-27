Вспышки во время ударов в Киеве сняли на видео

Серию вспышек в небе над Киевом во время ночных взрывов сняли на видео

Во время ночных ударов по Киеву в небе над украинской столицей была замечена серия вспышек, ее сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

Предположительно, под удар попала ТЭЦ в Киеве.

Ранее на видео попал удар по энергообъекту в Киеве. «Баллистические ракеты поразили цель», — говорится в публикации.

До того ожесточенные бои в Красноармейске сняли на видео. На кадрах показаны фрагменты ликвидации бойцов ВСУ, натовской и другой техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.

