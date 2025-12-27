За три часа над российскими регионами сбили 111 украинских беспилотников

Минобороны РФ: За три часа над российскими регионами сбито 111 украинских БПЛА

За три часа — с 15:00 до 18:00 — над российскими регионами средствами противовоздушной обороны сбито 111 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в субботу, 27 декабря, сообщает в своем Telegram-канале Министерство обороны России.

Наибольшее число дронов — 73 — перехвачено над территорией Брянской области. 20 беспилотников сбито над Калужской областью, еще 8 — над Московским регионом.

Пять БПЛА уничтожено в небе над Тульской областью, три — над Орловской и два — над Смоленской.

Ранее о сбитых над Москвой украинских беспилотниках рассказал столичный мэр Сергей Собянин. Глава города не раскрыл, где именно были сбиты дроны, Росавиация предупредила о временном ограничении полетов в аэропортах Внуково и Шереметьево.