15:31, 27 декабря 2025Россия

Житель Курской области стал жертвой сброса взрывчатки с дрона ВСУ

Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Житель Курской области стал жертвой сброса взрывчатки с дрона ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Хинштейн.

«Враг совершил подлый удар, сбросив взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы», — констатировал он.

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким, отметив, что информация о последствиях инцидента еще уточняется.

Ранее Хинштейн рассказал, что жена осужденного по делу о хищении при возведении фортификаций экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева Светлана сложила с себя полномочия депутата городского собрания Курска. Губернатор назвал ее поступок «единственным верным решением», отметив при этом, что Светлана Васильева активно поддерживала своего мужа и пыталась осложнить работу правоохранителям.

    Обсудить
