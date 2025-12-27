Житель Курской области стал жертвой сброса взрывчатки с дрона ВСУ

Житель Курской области стал жертвой сброса взрывчатки с дрона ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Хинштейн.

«Враг совершил подлый удар, сбросив взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы», — констатировал он.

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким, отметив, что информация о последствиях инцидента еще уточняется.

