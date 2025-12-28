Американский генерал призвал Украину решить свои проблемы и отправить на фронт женщин

Ходжес: На Украине слишком много мужчин и женщин, которые уклоняются от армии

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире YouTube-канала Espreso призвал Украину решить свои проблемы и отправить на фронт мужчин и женщин, которые уклоняются от службы в армии.

«Нужно решить проблему с человеческим ресурсом. Слишком много украинских солдат дезертируют, потому что они не доверяют своему командованию. У вас слишком много украинских мужчин и женщин, которые должны быть в армии, но их там нет, они выехали из страны или уклоняются», — подчеркнул отставной генерал.

Ходжес считает, что Украине необходимо прогрессивное и современное руководство ВСУ и грамотное использование новых технологий. Он также выразил надежду на западные инвестиции в оборонную промышленность страны.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может снизить мобилизационный возраст до 23 лет в феврале 2026 года.