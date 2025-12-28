Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:30, 28 декабря 2025Мир

Американский генерал призвал Украину решить свои проблемы и отправить на фронт женщин

Ходжес: На Украине слишком много мужчин и женщин, которые уклоняются от армии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире YouTube-канала Espreso призвал Украину решить свои проблемы и отправить на фронт мужчин и женщин, которые уклоняются от службы в армии.

«Нужно решить проблему с человеческим ресурсом. Слишком много украинских солдат дезертируют, потому что они не доверяют своему командованию. У вас слишком много украинских мужчин и женщин, которые должны быть в армии, но их там нет, они выехали из страны или уклоняются», — подчеркнул отставной генерал.

Ходжес считает, что Украине необходимо прогрессивное и современное руководство ВСУ и грамотное использование новых технологий. Он также выразил надежду на западные инвестиции в оборонную промышленность страны.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может снизить мобилизационный возраст до 23 лет в феврале 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заподозрили Зеленского в готовности пойти на не озвученные публично уступки

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    ВСУ сбежали с позиций в Харьковской области

    В США оценили последствия помощи Украине

    Россиян поздравили новогодним плакатом с четырьмя ошибками в названии одного города

    Медведева описала идеальную дату свадьбы

    Россиян предупредили о трех популярных схемах мошенников в преддверии Нового года

    Американский генерал призвал Украину решить свои проблемы и отправить на фронт женщин

    Минобороны раскрыло число уничтоженных за ночь беспилотников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok