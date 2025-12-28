Двое осужденных расправились с санитаром и сбежали из психбольницы в российском регионе

В Волгоградской области из психбольницы сбежали осужденные

В Волгоградской области из психбольницы сбежали осужденные. Об этом сообщает сетевое издание V1.ru в Telegram.

По данным издания, в хуторе Логовский двое осужденных, которые были направлены на лечение в психиатрическую больницу, расправились с дежурившим санитаром и сбежали. Беглецы находились в тюрьме в селе Дворянском на принудительном лечении, затем их перевели в эту больницу. С принудительного лечения их перевели в обычное отделение и готовились оформить в интернат.

Рано утром в субботу, 27 декабря, когда санитар спал, злоумышленники забрали у него ключи и сбежали. Один из источников сообщил изданию о восьми ножевых ранениях у санитара и следах борьбы. Через несколько часов преступники были задержаны.

Официальной информации по этому поводу не было.

