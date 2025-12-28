ФСБ поймала диверсантов ГУР Украины

ФСБ задержала трех диверсантов ГУР Украины при попытке проникновения в ДНР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала трех диверсантов Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины при попытке проникновения на территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по республике.

«Фильтрационные группы регионального управления ФСБ выявили и задержали трех военнослужащих ВСУ, завербованных ГУР МО Украины. Они пытались проникнуть на территорию республики под видом эвакуированных мирных жителей», — рассказали в ведомстве.

Как сообщили в УФСБ по ДНР, ГУР Украины завербовало одного из диверсантов, Антона Ярыша, во время учебной подготовки на территории Днепропетровской области. Украинская разведка предложила мужчине проникнуть на территорию Красноармейска в ДНР, а после взятия города под видом мирного жителя проникнуть на территорию России, получить гражданство и выйти с ними на связь для дальнейших диверсий.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о подготовке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область под Новый год. Он уточнил, что численность готовящихся ДРГ может равняться как паре десятков, так и трем-пяти людям.