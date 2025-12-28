Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:45, 28 декабря 2025Силовые структуры

ФСБ поймала диверсантов ГУР Украины

ФСБ задержала трех диверсантов ГУР Украины при попытке проникновения в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетДиверсии в России

Кадр: Telegram-канал Baza

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала трех диверсантов Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины при попытке проникновения на территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по республике.

«Фильтрационные группы регионального управления ФСБ выявили и задержали трех военнослужащих ВСУ, завербованных ГУР МО Украины. Они пытались проникнуть на территорию республики под видом эвакуированных мирных жителей», — рассказали в ведомстве.

Как сообщили в УФСБ по ДНР, ГУР Украины завербовало одного из диверсантов, Антона Ярыша, во время учебной подготовки на территории Днепропетровской области. Украинская разведка предложила мужчине проникнуть на территорию Красноармейска в ДНР, а после взятия города под видом мирного жителя проникнуть на территорию России, получить гражданство и выйти с ними на связь для дальнейших диверсий.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о подготовке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область под Новый год. Он уточнил, что численность готовящихся ДРГ может равняться как паре десятков, так и трем-пяти людям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие для отвода войск от линии соприкосновения

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыты ожидания от встречи Трампа и Зеленского

    Полицейские задержали сбежавших из психбольницы осужденных

    Дзагоев рассказал о состоянии тяжелобольного Алдонина

    Лукашенко рассказал о своем состоянии после падения во время хоккейного матча

    У изъятого у блогера львенка нашли вирусную лейкемию и переломы лап

    Упавший с холма турист два дня выживал среди диких животных, дополз до фермы и был спасен

    Россиян предупредили об опасности популярного новогоднего салата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok