ВСУ готовят прорыв через российскую границу под Новый год. Что об этом известно?

Подпольщик Лебедев: ВСУ хотят прорваться в Белгородскую область под Новый год

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят прорыв через границу России прямо под Новый год. Свои предположения на этот счет высказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он заметил, что на новогодних праздниках следует ожидать особой активности со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

[Украинские диверсионно‑разведывательные группы] активизируются к Новому году. [Время] праздничное, все расслабленные, [поэтому] они попытаются что-нибудь такое сделать Сергей Лебедев глава николаевского подполья

Подпольщик добавил, что одним из наиболее вероятных направлений является белгородское. При этом противник может подобраться к нему, заходя с плацдарма в Казачьей Лопани. Лебедев утонил, что численность готовящихся ДРГ может равняться как паре десятков, так и трем-пяти людям.

Фото: Ukrainian Air Assault Forces Command / Handout via Reuters

ВСУ уже пытались прорваться вблизи границы в Белгородской области

Украинские диверсанты в очередной раз попытались проникнуть на территорию России. О попытке прорыва в районе Белгородской области стало известно 17 декабря.

Группу из трех военных заметили на подходе к шебекинскому селу Мурому. Передвижение вражеских бойцов обнаружил российский беспилотник.

После некоторого наблюдения было решено уничтожить ДРГ. На солдат противника сбросили осколочные боеприпасы для гранатометов. В итоге диверсантов удалось остановить в шести километрах от российской границы.

В России оценили угрозу прорыва ВСУ через границу под Новый год

Активность украинских диверсантов подтверждает факт того, что командование ВСУ настроено в очередной раз попытаться проникнуть на территорию России. Возможную угрозу оценил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Он подчеркнул, что возможные планы ДРГ показывают неготовность Киева к мирным переговорам. Тем не менее депутат выразил уверенность в том, что в случае угрозы российские войска среагируют быстро и эффективно.

«Недавнее уничтожение разведки диверсионной группы ВСУ говорит о четком взаимодействии, слаженных действиях органов местного самоуправления, Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур в части недопущения прорывов и уничтожения подобного рода подразделений ВСУ», — резюмировал парламентарий.