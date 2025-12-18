Реклама

10:48, 18 декабря 2025

В России отреагировали на угрозу попытки прорыва ВСУ через границу

Депутат Швыткин: ВС России готовы к отражению возможных провокаций у границы
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

По активности диверсионных групп можно судить о том, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-прежнему настроено на возможное проникновение на территорию России для совершения террористических актов, рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят прорыв через российскую границу под Новый год. Заход может быть осуществлен с плацдарма в Казачьей Лопани Белгородской области, предположил он.

Депутат отметил, что активность диверсионных групп говорит о том, что Украина не настроена на мирный процесс и урегулирование украинского кризиса. Это также подчеркивает агрессивные планы со стороны стран Запада, которые толкают ВСУ на совершение данных действий, подчеркнул парламентарий.

«Хочу подчеркнуть, что недавнее уничтожение разведки диверсионной группы ВСУ говорит о четком взаимодействии, слаженных действиях органов местного самоуправления, Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур в части недопущения прорывов и уничтожения подобного рода подразделений ВСУ. Вооруженные силы России готовы к выполнению поставленных задач, нацелены на возможные провокации», — сказал Швыткин.

17 декабря стало известно о попытке ВСУ вторгнуться в Белгородскую область. Бой в приграничной зоне попал на видео.

