13:51, 17 декабря 2025Россия

Названо возможное время и направление готовящегося прорыва ВСУ через границу России

Подпольщик Лебедев: ВСУ готовят прорыв в Белгородскую область под Новый год
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят прорыв через российскую границу под Новый год. Об этом заявил «Абзацу» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, перед новогодними праздниками активность украинских разведывательно-диверсионных групп возрастет. «[Время] праздничное, все расслабленные, [поэтому] они попытаются что-нибудь такое сделать», — пояснил собеседник издания.

Одним из наиболее вероятных направлений Лебедев назвал белгородское. Заход может быть осуществлен с плацдарма в Казачьей Лопани Белгородской области, предположил он.

Подпольщик указал, что численность готовящихся для этих целей групп диверсантов может различаться от «пары десятков» до трех-пяти человек.

17 декабря стало известно о попытке ВСУ вторгнуться в Белгородскую область. Бой в приграничной зоне попал на видео.

