ВСУ в хаосе теряют ключевой город Запорожской области. Что там происходит и как Киев пытается сдержать «Дальневосточный экспресс»

ВС РФ вошли в Гуляйполе Запорожской области, информацию подтвердили в Раде

Группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе подконтрольного Киеву города Гуляйполе в Запорожской области ожидает катастрофа из-за проблем в обороне после прорыва Вооруженных сил (ВС) России. С такой оценкой выступил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в Telegram-канале.

Как бы там все не закончилось катастрофой. (...) Если не сделать выводы прямо сейчас — будет, мягко говоря, очень плохо Богдан Мирошников украинский военный корреспондент

На Украине заявили о хаосе возле Гуляйполя

27 ноября украинский аналитический ресурс DeepState сообщил о начавшемся хаосе в обороне Гуляйполя ВСУ из-за отступления одного из подразделений без приказа. По данным аналитиков, часть 102-й бригады территориальной обороны (ТрО) ВСУ потеряла управление из-за отступления соседнего подразделения без приказа и последующего прорыва ВС России.

События, произошедшие за последнюю неделю, могли бы привести к полной потере города уже в этом месяце DeepState украинский аналитический ресурс

Как утверждается, положение дел ухудшилось для ВСУ после потери Полтавки и Успеновки. Тогда попытки отбить позиции не увенчались успехом, и части 102-й бригады ТрО также начали массово выходить из районов Зеленого Гая и Высокого.

Украинский военный обозреватель Василий Пехно отметил использование частями ВС России господствующих высот к востоку от Гуляйполя после взятия населенного пункта Ровнополье. По его мнению, российские войска попытаются принудить ВСУ к сдаче города, отрезав снабжение с помощью артиллерии, авиации и дронов.

28 ноября депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая признала появление частей ВС России в черте Гуляйполя. Ранее политик предрекла потерю города из-за беспорядка в управлении ВСУ и желания президента Украины Владимира Зеленского оставить на посту главнокомандующего украинской армией Александра Сырского.

Как ВСУ пытаются спасти ситуацию?

27 ноября представитель командования Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин признал прорыв ВС России в Гуляйполе с флангов. По его словам, одно из подразделений несогласованно отошло с занимаемых позиций и оголило фланг. Однако на следующий день украинское командование заявило о якобы стабилизации обстановки на данном участке фронта.

Для сдерживания наступления ВС России ВСУ перебросили к Гуляйполю из-под Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике элитные 33-й и 225-й отдельные штурмовые полки (ОШП). Утверждалось,что подразделения 33-го ОШП заняли полосу ответственности шириной в 20 километров.

Это были не просто позиции — это была линия, за которую держался весь участок фронта запорожского направления 33-й отдельный штурмовой полк ВСУ сообщение в Telegram-канале

По данным DeepState, помимо штурмовых частей ВСУ также перебросили на данное направление одну из механизированных бригад, которая начала готовить новый рубеж обороны непосредственно перед городом. Также аналитики сообщили о начале проверки правоохранительными органами обстоятельств прорыва ВС России. Отмечается, что разведывательные группы российских военных продолжают действовать в тылу ВСУ.

При этом Telegram-канал «Военная хроника» заявил об отсутствии активности тяжелых механизированных подразделений ВСУ в районе Гуляйполе. По информации военблогеров, уже сейчас снабжение украинской группировки на данном участке осуществляется исключительно путем доставки небольших объемов грузов на пикапах.

Отсутствие бронетехники и попыток маневрировать на этом участке косвенно указывает, что направление Гуляйполя для ВСУ, возможно, уже частично списано, и ресурсы на него тратить не планируют «Военная хроника» Telegram-канал

Что известно о «Дальневосточном экспрессе»?

Проблемы в обороне Гуляйполя у ВСУ начались благодаря продвижению «Дальневосточного экспресса» — так военкоры и Telegram-каналы называют группировку ВС России «Восток», состоящую преимущественно из переброшенных с Дальнего Востока подразделений. Название группировки появилось в мае благодаря связанному с группировкой «Восток» Telegram-каналу «Воин DV» и не сразу приобрело популярность. По мере успехов ВС России с сентября наименование все чаще стало употребляться как символ продвижения группировки.

Сообщается, что под Гуляйполем в настоящий момент сражаются следующие части 5-й и 29-й общевойсковых армий ВС России:

57-я отдельная мотострелковая бригада;

60-я отдельная мотострелковая бригада;

114-я отдельная мотострелковая бригада, прорвавшая в августе 2025 года оборону ВСУ под Добропольем в ДНР ;

; 127-я мотострелковая дивизия;

305-я артиллерийская бригада.

27 ноября «Воин DV» обратился с призывом сдаться к находящимся под Гуляйполем бойцам ВСУ и их родственникам. Как заявили авторы обращения, украинская группировка находится «между молотом и наковальней» в виде наступающих частей ВС России и выступающих в роли заградотрядов частей 225-го ОШП.

В чем заключается значимость Гуляйполя?

По мнению авторов «Военной хроники», Гуляйполе является ключом к дальнейшим успехам ВС России в Запорожской и Днепропетровской областях. Подчеркивается, что после потери населенного пункта ВСУ будут вынуждены постепенно сдать цепочку оборонительных рубежей в районе Камышевахи, Орехова и Терноватого, а также Покровского в Днепропетровской области.

Эта цепь держится на честном слове — стоит сложиться Орехову, Гуляйполю и Покровскому, и значимость остальных рубежей начинает стремиться к нулю «Военная хроника» Telegram-канал

Гуляйполе имеет не только тактическое, но и символическое значение для Украины: город является родиной известного украинского анархиста времен Гражданской войны Нестора Махно. В частности, на этот факт указывала и Марьяна Безуглая, критикуя действия командования ВСУ.

При этом 17 ноября военблогер Михаил Звинчук заявил о фактической потере военной значимости города для ВСУ из-за прорыва второй линии обороны частями ВС России. По оценке аналитика, часть украинских подразделений на этом участке фронта играют роль смертников в попытке выиграть время.

Вопрос лишь в том, решит ли противник удерживать родину Махно, которая имеет немалое политическое значение, стратегическое практически уже утрачено Михаил Звинчук военблогер

27 ноября президент России Владимир Путин заявил о проломе обороны ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Он рассказал о приближении российских частей к Гуляйполю и назвал его важным логистическим пунктом для украинских войск.