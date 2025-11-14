Безуглая: ВСУ в скором времени потеряют родину Махно Гуляйполе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени потеряют город Гуляйполе в Запорожской области — родину лидера анархического движения Нестора Махно в годы гражданской войны в России. Об этом написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

«Город Гуляйполе, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядка военного управления и желания президента [Украины Владимира Зеленского] держать [главкома ВСУ Александра] Сырского. Попрощайтесь с городом на запорожском направлении», — отметила парламентарий.

Она добавила, что некомпетентность командиров на местах лишь ухудшает положение ВСУ на фронте.

Ранее Безуглая раскритиковала Зеленского после его поездки на фронт. По ее словам, украинский лидер, признав проблемы на запорожском направлении, «съездил туда, анонсировал заседание ставки», однако не посетил днепропетровское направление и умолчал о продвижении российских войск на красноармейском направлении.