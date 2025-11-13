Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:53, 13 ноября 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали Зеленского после поездки на фронт

Депутат Рады Безуглая: Зеленский замалчивает реальность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского после поездки на фронт. Она высказалась об этом в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинский лидер, признав проблемы на запорожском направлении, «съездил туда, анонсировал заседание ставки», однако не посетил днепропетровское направление и умолчал о продвижении российских войск на красноармейском направлении.

Причина такого молчания, утверждает Безуглая, — обещание Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в случае захода российской армии в Днепропетровскую область. «Следовательно, теперь он не выполняет обещанное даже самому себе и более того замалчивает реальность», — указала она.

Депутат Рады добавила, что на Украине до сих пор нет «реального стратегического плана обороны», а рубежи в районе прорыва «лихорадочно» начали возводить лишь сейчас.

Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль Даниловку в Днепропетровской области. Село заняли подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступления в глубину обороны противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо изменившее ход СВО российское секретное подразделение

    Роналду получил прямую красную карточку в матче квалификации ЧМ-2026

    Новороссийск атаковали дроны

    В Госдуме сравнили условия жизни Дурова в России и Франции

    Дрон ВСУ повредил школу в Донецке

    Россияне ожесточенно спорят, кого нужно спасать при пожаре: своего питомца или чужого ребенка. Что говорит о человеке его выбор?

    В МИД России указали на низшую точку в отношениях с Германией

    В Раде раскритиковали Зеленского после поездки на фронт

    Трамп вновь попытался скрыть синяк на руке

    Появились подробности ЧП в московском ТЦ «Авиапарк»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости