В Раде раскритиковали Зеленского после поездки на фронт

Депутат Рады Безуглая: Зеленский замалчивает реальность

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского после поездки на фронт. Она высказалась об этом в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинский лидер, признав проблемы на запорожском направлении, «съездил туда, анонсировал заседание ставки», однако не посетил днепропетровское направление и умолчал о продвижении российских войск на красноармейском направлении.

Причина такого молчания, утверждает Безуглая, — обещание Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в случае захода российской армии в Днепропетровскую область. «Следовательно, теперь он не выполняет обещанное даже самому себе и более того замалчивает реальность», — указала она.

Депутат Рады добавила, что на Украине до сих пор нет «реального стратегического плана обороны», а рубежи в районе прорыва «лихорадочно» начали возводить лишь сейчас.

Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль Даниловку в Днепропетровской области. Село заняли подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступления в глубину обороны противника.