ТАСС: В ВСУ иностранцев переводят в штурмовики из-за больших потерь

Большие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к тому, что украинское командование начало переводить солдат иностранного легиона в штурмовики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В настоящий момент боевики иностранного легиона массово переводятся в штурмовики из-за острой нехватки личного состава в ВСУ», — рассказал собеседник агентства, добавив, что именно из-за этого сейчас начало появляться большое количество сообщений о ликвидации наемников.

Ранее стало известно, что у ВСУ не осталось резервов после атаки на Курскую область в 2024 году.