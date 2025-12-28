Крупный пожар в автосервисе в Сочи попал на видео

В сочинском автосервисе на Транспортной улице произошел пожар

В сочинском автосервисе на Транспортной улице произошел крупный пожар, возгорание попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Уточняется, что огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. В результате огнем была охвачена тысяча квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 60 специалистов и 15 единиц техники. Предварительно, жертв нет, а пострадавшим уже оказывают помощь медики.

Ранее в Свердловской области в пансионате произошел пожар. Его жертвами стали два человека.