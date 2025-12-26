Реклама

Россия
19:12, 26 декабря 2025Россия

Два человека стали жертвами пожара в российском пансионате

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Свердловской области в пансионате произошел пожар. О последствиях ЧП сообщает в Telegram телеканал РЕН ТВ со ссылкой на МЧС России.

Пожар произошел на территории частного пансионата в окрестностях Североуральска. Его жертвами стали два человека. За медицинской помощью обратились еще четверо постояльцев.

Возгорание было локализовано на площади 40 квадратным метров.

Ранее в Петербурге загорелся психоневрологический интернат. К месту происшествия направили несколько пожарных машин. О пострадавших не сообщалось.

