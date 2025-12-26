Два человека стали жертвами пожара в российском пансионате

В Свердловской области в пансионате произошел пожар. О последствиях ЧП сообщает в Telegram телеканал РЕН ТВ со ссылкой на МЧС России.
Пожар произошел на территории частного пансионата в окрестностях Североуральска. Его жертвами стали два человека. За медицинской помощью обратились еще четверо постояльцев.
Возгорание было локализовано на площади 40 квадратным метров.
Ранее в Петербурге загорелся психоневрологический интернат. К месту происшествия направили несколько пожарных машин. О пострадавших не сообщалось.