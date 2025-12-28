Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо

Макрон выразил скорбь в связи со смертью актрисы Бардо, назвав ее легендой века

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Брижит Бардо. Соответствующий пост появился на его странице в X (ранее — Twitter).

Французский лидер заявил, что звезда кинодрамы «И Бог создал женщину» воплощала жизнь, полную свободы. Кроме того, Макрон в своем сообщении назвал артистку легендой века.

«Ее фильмы, ее голос, ее ослепительная слава, ее инициалы, ее печали, ее безграничная любовь к животным, ее лицо, воплотившее образ Марианны. (...) французское существо, универсальное великолепие. Она впечатляла нас. Мы скорбим по легенде века», — написал политик.

Французской актрисы Брижит Бардо не стало 28 декабря. Ей был 91 год.