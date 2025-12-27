Путин рассказал о советах Украине от умных людей на Западе

Путин: Умные люди на Западе советуют Киеву принять условия завершения конфликта

Президент России Владимир Путин рассказал, что на Западе есть умные люди, которые советуют украинским властям принять условия завершения конфликта. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«Мы видим, что на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта», — сказал Путин, добавив, что Киеву также предоставляют хорошие условия для обеспечения безопасности на длительную историческую перспективу.

При этом, подчеркнул Путин, власти Украины пока не хотят решать конфликт мирными средствами.

Ранее президент заявил, что боевых действий не было бы, если бы Киев послушал Россию.