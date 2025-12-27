Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:41, 27 декабря 2025Россия

Путин рассказал о советах Украине от умных людей на Западе

Путин: Умные люди на Западе советуют Киеву принять условия завершения конфликта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин рассказал, что на Западе есть умные люди, которые советуют украинским властям принять условия завершения конфликта. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«Мы видим, что на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта», — сказал Путин, добавив, что Киеву также предоставляют хорошие условия для обеспечения безопасности на длительную историческую перспективу.

При этом, подчеркнул Путин, власти Украины пока не хотят решать конфликт мирными средствами.

Ранее президент заявил, что боевых действий не было бы, если бы Киев послушал Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это приговор от Путина». Генштаб объявил о крупных успехах в зоне СВО. Российские войска пробиваются к Славянску

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Президент Финляндии высказался об урегулировании на Украине

    Путин заявил о сведении к нулю интереса России в отводе ВСУ по мере продвижения войск

    Путин встретился с Назарбаевым

    Победа Петра Яна принесла блогеру 1,2 миллиона долларов

    Украинский командир открестился от ответственности за прорыв российских войск в Гуляйполе

    Премьер Канады заявил Зеленскому о наличии условий для урегулирования конфликта

    Раскрыты подробности о взятии под контроль Гуляйполя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok