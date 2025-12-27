Реклама

21:08, 27 декабря 2025Россия

Путин назвал причину начала боевых действий на Украине

Путин: Боевых действий не было бы, если бы Киев послушал Россию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы в Киеве послушали Россию. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Никаких действий боевых не будет, их бы и не было, если бы нас тогда послушали», — пояснил Путин во время посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.

Ранее президент пообещал, что Москва достигнет всех поставленных задач через специальную военную операцию, если Киев не готов решать конфликт на Украине мирным способом.

