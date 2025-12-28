Реклама

22:36, 28 декабря 2025

Российские военные ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ

РИА Новости: В ДНР ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ Луценко
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован командир батальона 28-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковник Вячеслав Луценко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, об этом рассказали сослуживцы украинского бойца. Уточняется, что, предположительно, Луценко был уничтожен в ДНР на константиновском направлении.

Ранее в Харьковской области российские войска ликвидировали командира батальона 151-й механизированной бригады ВСУ Михаила Кучеренко. Как сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, комбат украинских войск был уничтожен на купянском направлении фронта. Военкор отметил, что Кучеренко имел звание подполковника.

