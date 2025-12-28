Ситуация на сумском направлении для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается ежедневно. Российские войска заставили противника окончательно отступить из населенного пункта Алексеевка, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
Также уточняется, что украинская амрмия сдала Константиновку, и ВС РФ установили над ней полный контроль, после чего российские военные начали продвижение с севера и востока и начали штурм Кондратовки. Кроме того, войска начали давить врага с востока Андреевки. За последние дни ВС России продвинулись на сумском направлении на порядка 20 квадратных километров.
«По всей видимости, ВСУ не удалось закрепиться в Алексеевке — бойцы были вынуждены окончательно отступить. На данный момент противник контролирует населенный пункт и ведет атаки южнее», — цитируются в публикации сводки украинских аналитиков.
Ранее сообщалось, что группа украинских военных в полном составе пропала без вести в Мирополье Сумской области. Это случилось в первый же день, как новосформированную бригаду отправили якобы на позиции, занимаемые ВСУ.