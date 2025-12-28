«РВ»: ВСУ сдали Алексеевку, ситуация на сумском направлении ухудшается ежедневно

Ситуация на сумском направлении для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается ежедневно. Российские войска заставили противника окончательно отступить из населенного пункта Алексеевка, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Также уточняется, что украинская амрмия сдала Константиновку, и ВС РФ установили над ней полный контроль, после чего российские военные начали продвижение с севера и востока и начали штурм Кондратовки. Кроме того, войска начали давить врага с востока Андреевки. За последние дни ВС России продвинулись на сумском направлении на порядка 20 квадратных километров.

«По всей видимости, ВСУ не удалось закрепиться в Алексеевке — бойцы были вынуждены окончательно отступить. На данный момент противник контролирует населенный пункт и ведет атаки южнее», — цитируются в публикации сводки украинских аналитиков.

Ранее сообщалось, что группа украинских военных в полном составе пропала без вести в Мирополье Сумской области. Это случилось в первый же день, как новосформированную бригаду отправили якобы на позиции, занимаемые ВСУ.