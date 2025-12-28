ТАСС: Группа украинских военных в полном составе пропала без вести в Мирополье

Группу военнослужащих из новосформированной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «бросили на убой» в Мирополье Сумской области, где она пропала без вести. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

«В первый же день группу военнослужащих бригады отправили якобы на позиции ВСУ, после чего она в полном составе пропала без вести», — рассказал собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, «ни о каком контроле позиций не было и речи», так как опорные пункты уже давно были заняты российскими военными, а командование ВСУ решило проверить данный факт ценой жизней своих солдат.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России прорвалась в Мирополье, наступая на Сумы.