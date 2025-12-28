Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:19, 28 декабря 2025Из жизни

Серый волк совершил побег в японском зоопарке

Посетителей зоопарка в Японии эвакуировали из-за сбежавшего волка
Дмитрий Воронин

Фото: Hanneke Wetzer / Shutterstock / Fotodom

Зоопарк Тама в японском западном Токио был закрыт большую часть дня в воскресенье из-за покинувшего вольер европейского волка. Как сообщает Kyodo, посетителей эвакуировали, после того как хищника обнаружили на общедоступной дорожке в половине десятого утра.

В течение почти пяти часов совершивший побег волк находился на свободе и был пойман в 14:20 в зарослях на территории зоопарка. Хотя гостям и пришлось «спасаться бегством в здания», пострадавших в результате происшествия обнаружено не было, говорится в материале.

Евразийский, или европейский волк, — подвид волка серого, напоминающий по общему виду крупную остроухую собаку. Его представители охотятся на копытных животных средних размеров, но бывают готовы есть и более мелкую добычу вроде лягушек и зайцев. Ученые различают более 10 мимических выражений морды хищника. Среди них гнев, злоба, покорность, ласка, веселье, настороженность, угроза, спокойствие, страх.

Ранее стало известно, что в Австралии крокодил погнался за 45-летним местным жителем, отправившимся на утреннюю пробежку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разногласия между Макроном и Мерцем усугубились из-за Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Нетаньяху улетел в США

    Охота кровожадных китов-убийц на пингвина попала на видео

    В США удивились новому требованию Зеленского со словами «кто будет это оплачивать?»

    ВСУ начали накопление силы под Покровском в ДНР для контратаки

    В Раде рассказали об игре СБУ в Голливуд

    Вяльбе рассказала о получении нейтрального статуса российскими лыжниками

    В России сделали прогноз о магнитных бурях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok