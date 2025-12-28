Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:39, 28 декабря 2025Культура

Стало известно о рисках Моргенштерна стать должником ФНС России

Shot: Рэпер Моргенштерн может не успеть оплатить долги в России
Мария Винар
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: @morgen_shtern

Уехавший из России рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) рискует стать должником Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Об этом пишет Shot.

В сентябре ФНС выставила артисту счет на 683 тысячи рублей. Оплатить данную сумму он смог лишь пять дней назад. После погашения этого долга ему выставили новый счет — теперь на 584 тысячи рублей. По данным журналистов, рэпер может не успеть оплатить его до конца года.

Также стало известно, что Моргенштерн оборвал последние бизнес-связи с Россией в конце августа этого года, под которыми работал как индивидуальный предприниматель (ИП). При этом из ресторанного бизнеса музыкант вышел еще в начале спецоперации (СВО).

Ранее сообщалось, что Моргенштерн запретил демонстрацию флага Украины на концертах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разногласия между Макроном и Мерцем усугубились из-за Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Нетаньяху улетел в США

    Охота кровожадных китов-убийц на пингвина попала на видео

    В США удивились новому требованию Зеленского со словами «кто будет это оплачивать?»

    ВСУ начали накопление силы под Покровском в ДНР для контратаки

    В Раде рассказали об игре СБУ в Голливуд

    Вяльбе рассказала о получении нейтрального статуса российскими лыжниками

    В России сделали прогноз о магнитных бурях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok