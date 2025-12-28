Стало известно о рисках Моргенштерна стать должником ФНС России

Shot: Рэпер Моргенштерн может не успеть оплатить долги в России

Уехавший из России рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) рискует стать должником Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Об этом пишет Shot.

В сентябре ФНС выставила артисту счет на 683 тысячи рублей. Оплатить данную сумму он смог лишь пять дней назад. После погашения этого долга ему выставили новый счет — теперь на 584 тысячи рублей. По данным журналистов, рэпер может не успеть оплатить его до конца года.

Также стало известно, что Моргенштерн оборвал последние бизнес-связи с Россией в конце августа этого года, под которыми работал как индивидуальный предприниматель (ИП). При этом из ресторанного бизнеса музыкант вышел еще в начале спецоперации (СВО).

Ранее сообщалось, что Моргенштерн запретил демонстрацию флага Украины на концертах.