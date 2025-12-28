Реклама

Экономика
05:45, 28 декабря 2025

Ученый предрек рекордные вспышки на Солнце в 2026 году

ИКИ РАН: Рекордные вспышки на Солнце возможны в 2026 году
Марина Совина
Фото: Mr.alien001 / Shutterstock / Fotodom

Вероятность сильных вспышек на Солнце сохранится в ближайшее время, заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, рекордные вспышки на Солнце возможны в 2026 году. Богачев добавил, что происходящий сейчас солнечный цикл демонстрирует очень высокую амплитуду (в 1,5 раза выше прошлого), но на звезде до сих пор не зарегистрировали ни одной вспышки уровня X10 и выше. Пока самой сильной является вспышка уровня X9, которая произошла 3 октября 2024 года.

Он напомнил об особенности двух предыдущих циклов XXI века (цикл 23 и цикл 24). «Самые сильные вспышки в них происходили через два-три года после максимума цикла», — предрек он.

27 декабря на Солнце была отмечена сильная вспышка.

