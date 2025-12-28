Трамп рассказал об участии ООН в урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о незначительном участии ООН в урегулировании украинского конфликта. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский глава подчеркнул, что ООН практически не принимает участия в урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, организация мало содействовала решению происходящей катастрофы, которая развивается между Россией и Украиной.

«США подменяют собой ООН усилиями по урегулированию, эта организация не помогает в миротворчестве», — высказался он.

