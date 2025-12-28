American Thinker: Трамп не ожидает от Зеленского ничего ценного

Президент США Дональд Трамп не ждет от украинского лидера ничего ценного. Такой прогноз предстоящей встречи американского президента с Владимиром Зеленским раскрыло издание American Thinker.

Автор статьи полагает, что глава Белого дома ранее уже намекал об отсутствии существенных ожиданий от встречи с Зеленским. «Тем не менее, президент Трамп продолжает предоставлять Зеленскому и европейским болтливым поджигателям войны из Европы все возможности лаять, как маленькие собачки, бегать по кругу, кусать Америку за пятки и мочиться на ковер в Овальном кабинете», — говорится в статье.

Издание также отмечает, что мирный план Зеленского, подготовленный вместе с европейскими лидерами, по сути отвергает все заявленные Россией военные цели. Автор полагает, что учитывая это, единственная цель украинского президента сегодня — это разыграть очередную театральную постановку, чтобы доказать миру свою неискреннюю приверженность достижению мира.

Ранее сообщалось, что на встрече 28 декабря Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудят вопросы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ожидается, что лидеры столкнутся со значительными разногласиями.