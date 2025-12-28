Реклама

01:02, 28 декабря 2025Путешествия

В двух московских аэропортах задержали более 270 рейсов

Из-за ограничений во «Внуково» и «Шереметьево» задержали более 270 рейсов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Во время действия ограничений во «Внуково» и «Шереметьево» задержали более 270 рейсов, сообщает РИА Новости. Уточняется, что 42 рейса были отменены, а 69 самолетов ушли на запасные аэродромы.

Агентство отмечает, что ограничения действовали во «Внуково» в субботу с 15:59 по московскому времени. В «Шереметьево» ограничения начали действовать в 17:06. В обоих воздушных гаванях их сняли около полуночи.

Аэропорты оказывали пассажирами услуги согласно Федеральным авиационным правилам. По заявлениям воздушных гаваней, ситуация в терминалах на протяжении действия ограничений была спокойной.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве.

