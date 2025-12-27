Силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении 26 беспилотников на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил об том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник на подлете к столице.

Об уничтожении первых трех дронов градоначальник рассказал в 16:53. Последнее сообщение опубликовано в 19:20. Таким образом, за почти 2,5 часа было сбито 26 БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил мэр.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за три часа — с 15:00 до 18:00 — над российскими регионами средствами противовоздушной обороны сбито 111 украинских беспилотников.

